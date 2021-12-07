مهندس مصري يبتكر ساعة فضاء تعمل بالذكاء الاصطناعي

ابتكر المهندس المصري محمود الكومي الحاصل على فضية جنيف للاختراعات لعام 2021، أول ساعة فضاء في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقال الكومي: "طوال حياتي أطمح في أن أكون مفيدا للبشرية وأثبت أن الشباب المصري الصغير يستطيع أن ينافس دولا عظمى ومتقدمة تكنولوجيا، لأن مصر عظيمة وستعلن قريبا أنها دولة عظمى".

وتابع: "وفقا لنظرية النسبية لعالم الفيزياء أيناشتين، يمكن أن يكون هناك فرق زمني لجسمين يتحركان بفرق سرعة الضوء ومن ثم يحدث توقف للزمن ثم الانتقال إلى الماضي أو ما يعرف بـreverse time".

ولفت إلى أن "الساعة تعمل بنفس مبدأ آينشتاين، فهي تسبق سرعة الضوء وتنقل بيانات والفارق الزمني يستطيع من خلاله توفير الكثير من التجارب الحية ومن خلال الساعة يستطيع أن يصل لسرعة الضوء بطاقات مختلفة".

وأشار إلى أن "الساعة ستتمكن من الانتقال بالسرعات بمقايسس زمنية ذات فوارق معينة"، مبينا أنه صممها "ليس فقط لرواد الفضاء وإنما للبحث العلمي بشكل عام حيث يمكن أن تستغل فيما بعد في تطبيقات إلكترونية يمكنها الرجوع بالزمن إلى الوراء".

وأشار إلى أن "الساعة ستفيد البشرية في أن تجعلنا نصل لأشياء كثيرة جدا موجودة في الماضي وتستوعب حجم كبير جدا من البيانات وسرعة في التخزين".