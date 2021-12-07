متى تطلق أبل ساعة Watch SE 2 للمستخدمين؟

أطلقت أبل العام الماضي ساعة Watch SE بسعر معقول التكلفة، وتعمل الشركة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها، ووفقًا للتقرير، فإن الجيل الثاني من أبل Watch SE قادم قريبا، ويقول تقرير بلومبرج إن شركة آبل قد تجلب خليفة لساعة أبل ذات الأسعار المعقولة في عام 2022.



لكن لا تقدم أي تفاصيل حول مواصفات الجهاز القادم، ومن المحتمل أن يُطلق على الساعة الذكية اسم أبل Watch SE 2، ووفقًا للشائعات، قد تأتي الساعة الذكية بميزات مثل شاشة تعمل دائمًا ودعم تخطيط القلب ومراقبة الأكسجين في الدم، ومن المتوقع أيضًا أن يأتي بتصميم محدث، على الرغم من أن التفاصيل حول هذه الجبهة غير معروفة حتى الآن.



ويشاع أيضًا أن أبل تقدم ميزات إضافية إلى Watch SE 2، وقد تشمل هذه الميزات المتعلقة بإدارة الصحة واللياقة البدنية، ومن المتوقع أيضًا أن يقدم صانع iPhone نسخة متينة من أبل Watch SE 2، وسيستهدف الطراز على وجه التحديد الرياضيين ويقال إنه يأتي بمقاومة أكبر للخدوش والخدوش والسقوط.

