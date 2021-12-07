وكالة الرأي الفلسطينية كيف يمكن أن تساعدك البلازما على تنشيط نمو شعرك وكالة الرأي الفلسطينية 3 مكملات غذائية تحارب الشيخوخة.. أبرزها أوميجا 3 وكالة الرأي الفلسطينية الأعراض الشائعة لاضطراب الأكل وكالة الرأي الفلسطينية من الـJetpacks للتاكسى الطائر .. هكذا سيكون مستقبل النقل فى السماء وكالة الرأي الفلسطينية متى تطلق أبل ساعة Watch SE 2 للمستخدمين؟ وكالة الرأي الفلسطينية مخطط استيطاني جديد جنوب القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية مهندس مصري يبتكر ساعة فضاء تعمل بالذكاء الاصطناعي وكالة الرأي الفلسطينية مشاريع الشتاء الإغاثية..أياد خير تخفف آلام الفقراء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من عرابة جنوب جنين وكالة الرأي الفلسطينية عمليات التنقيب تحت الماء تكشف عن 255 قطعة أثرية
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

متى تطلق أبل ساعة Watch SE 2 للمستخدمين؟

07 كانون أول / ديسمبر 2021 08:50

متى تطلق أبل ساعة Watch SE 2 للمستخدمين؟
متى تطلق أبل ساعة Watch SE 2 للمستخدمين؟

أطلقت أبل العام الماضي ساعة Watch SE بسعر معقول التكلفة، وتعمل الشركة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها، ووفقًا للتقرير، فإن الجيل الثاني من أبل Watch SE قادم قريبا، ويقول تقرير بلومبرج إن شركة آبل قد تجلب خليفة لساعة أبل ذات الأسعار المعقولة في عام 2022.
 
لكن لا تقدم أي تفاصيل حول مواصفات الجهاز القادم، ومن المحتمل أن يُطلق على الساعة الذكية اسم أبل Watch SE 2، ووفقًا للشائعات، قد تأتي الساعة الذكية بميزات مثل شاشة تعمل دائمًا ودعم تخطيط القلب ومراقبة الأكسجين في الدم، ومن المتوقع أيضًا أن يأتي بتصميم محدث، على الرغم من أن التفاصيل حول هذه الجبهة غير معروفة حتى الآن.
 
ويشاع أيضًا أن أبل تقدم ميزات إضافية إلى Watch SE 2، وقد تشمل هذه الميزات المتعلقة بإدارة الصحة واللياقة البدنية، ومن المتوقع أيضًا أن يقدم صانع iPhone نسخة متينة من أبل Watch SE 2، وسيستهدف الطراز على وجه التحديد الرياضيين ويقال إنه يأتي بمقاومة أكبر للخدوش والخدوش والسقوط.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة العلاقات العامة بكلية المجتمع ينظمون زيارة لمثيلتها بوزارة الداخلية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟