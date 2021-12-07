من الـJetpacks للتاكسى الطائر .. هكذا سيكون مستقبل النقل فى السماء

كانت فكرة المسعفين الذين يستخدمون حقائب الطائرات النفاثة والشرطة التى تمتلك سيارات طائرة، والموظفين الذين يتنقلون لأعمالهم عبر الدرونز أمرا لا يتجاوز كونه خيال علمي من أحد الأفلام، لكن ربما هذا الأمر بدأ يصبح أقرب للحقيقة في الفترة الأخيرة.



ونظرًا لأن التحضر يترك شوارع المدينة مزدحمة ويسمح التقدم التكنولوجي للمركبات التي كانت تعتبر مستحيلة منذ عقود فقط ، فقد أصبح استخدام السماء للطائرات الصغيرة أمرًا جذابًا بشكل متزايد.



وقالت آنا كومينيك، مديرة آسيا والمحيط الهادئ في Wisk، في مقابلة معها: "لا يمكننا الاستمرار في استخدام النقل البري ؛ التنقل ثلاثي الأبعاد مهم حقًا"، وتقوم Wisk، وهي وحدة تابعة لشركة Boeing Co ، باختبار Cora، وهي طائرة كهربائية مستقلة تقلع وتهبط مثل طائرة هليكوبتر، في قاعدتها في Tekapo، نيوزيلندا، لمدة أربع سنوات.



وتتواصل Wisk مع المنظمين، بما في ذلك إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، للحصول على موافقة للاستخدام العام للتاكسي الجوي، الذي يمكن أن يحمل راكبين حتى 100 كيلومتر بسرعات تصل إلى 150 كم / ساعة.



فيما قالت "كومينيك": "سيكون 67% من سكان العالم من المدن بحلول عام 2030 ، لذا لا يمكن للبنية التحتية الأرضية مواكبة ذلك وتكون عملية الإصلاح مكلفة"، السماء كمورد ".



فيما تحافظ شركة PAL-V ومقرها هولندا على ارتفاع قدم واحدة على الأرض أثناء التحليق في الهواء، وحصلت مركبة ليبرتي على الطريق المؤلفة من مقعدين، والتي تبلغ سرعتها القصوى 180 كم / ساعة ومدى طيران يصل إلى 400 كيلومتر، على الموافقة على استخدامها على الطرق الأوروبية هذا العام.



وقال روبرت دينجيمانسي، الرئيس التنفيذي لشركة PAL-V الدولية، إن التسليم للعملاء سيبدأ في عام 2023 بعد إكمال التدريب المطلوب، وأضاف أن PAL-V لديها طلبات شراء، بما في ذلك دفعات مقدمة، من 15 دولة، بفوائد من 193 دولة.



تطوير نظام بيئي

قد تصل قيمة سوق النقل الجوي المتقدم إلى ما يقرب من 17 مليار دولار بحلول عام 2025 و 110 مليار دولار بحلول عام 2035 ، وفقًا لأبحاث السوق المتحالفة.



ويشير نفس التقرير إلى أن الجزء التجريبي سيحتفظ بأكثر من ثلاثة أرباع الحصة السوقية في عام 2025 ، لكن القطاع المستقل سينمو بشكل أسرع بين عامي 2025 و 2035.



وقال "دينجيمانسي" إنه يتوقع استخدام Liberty في مجموعة من التطبيقات ، بما في ذلك مراقبة خطوط الأنابيب والشرطة والعمليات الصحية في المناطق النائية، وبالمثل ، أجرى ريتشارد براوننج بالفعل تجارب على حقيبته النفاثة Gravity مع جيوش في عدة دول وأفراد استجابة للطوارئ في المملكة المتحدة.



فمع 317 رطلاً من الدفع ، يمكن للبدلة النفاثة أن تحمل شخصًا لمدة أربع دقائق تقريبًا، وتعمل الشركة على تحديثات لتمديد وقت الطيران ، وقد أنشأ براوننج مجموعة بيانات لاستخدام jetpack في 35 دولة.



وقال كومينيك إن إنشاء "نظام بيئي" لحالات الاستخدام أمر بالغ الأهمية مع تطور الصناعة والتكنولوجيا، وقالت: "هذا يتطلب عقلية مختلفة تمامًا عن سياسة الحكومة والجهات التنظيمية والمجتمع". "علينا إنشاء ذلك ، لأنه ليس موجودًا في الوقت الحالي.



واختارت شركة Wisk التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها نيوزيلندا لأنها كانت فريدة من نوعها على مستوى العالم في السماح بتجارب "أبعد من مجال الرؤية" للطائرات ذاتية القيادة.



تأثير فيروس كورونا

وقال دينجمانسي وكومينيك إن الوباء ساعد وأضر بالصناعة، حيث قال دينجيمانسي إن مبيعات PAL-V تباطأت مع تقييد القيادة التجريبية الشخصية ، لكن الأزمة قدمت دفعة لصناعة الطائرات الخاصة وعززت الحاجة البشرية للقاء وجهاً لوجه.



وقال "بهذا المعنى ، يعد هذا ميزة للحل الذي نقدمه ، وهو المساحة الشخصية أثناء السفر"، وقال Kominik إن القيود المشددة على الحدود النيوزيلندية منعت بعض الموظفين الرئيسيين من الدخول خلال الأشهر العديدة الماضية ، ولكنها حفزت أيضًا على افتتاح موقع اختبار جديد في أستراليا.



ويحرص براوننج على العودة إلى المظاهرات العامة لإلهام جيل جديد: "إنزال بدلة نفاثة بقوة 1000 حصان بين المدرسة - بدعوة بالطبع - طريقة جيدة لمنع الأطفال من النظر إلى جهاز iPad للحظة."