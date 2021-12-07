كأس العرب:تونس تغلب الإمارات وتتأهل معها إلى ربع النهائي

تأهل منتخبا تونس والإمارات إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب لكرة القدم في قطر الاثنين، بفوز الأول على الثاني بهدف نظيف ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، التي شهدت خسارة سوريا أمام موريتانيا 1-2 لتودعا البطولة معاً.

وعلى استاد الثمامة، فازت تونس على 1-صفر، بهدف سجله سيف الدين الجزيري في الدقيقة العاشرة، ليضمن “نسور قرطاج” بذلك صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الإمارات الثانية، مقابل 3 نقاط لسوريا الثالثة ومثلها لموريتانيا التي حصدت أولى النقاط في تاريخ مشاركاتها في البطولة.

وفي ربع النهائي، تلعب تونس مع ثاني المجموعة الأولى، والإمارات مع قطر التي ضمنت صدارة مجموعتها.

وكان “نسور قرطاج” يحتاجون إلى الفوز لضمان تأهلهم دون الدخول في حسابات أخرى، بينما احتاج “الأبيض” إلى الفوز أو التعادل وعدم فوز سوريا.



وأجرى مدرب تونس منذر الكبيّر تغييرات على تشكيلته مقارنة بتلك التي خسرت أمام سوريا صفر-2 في الجولة الماضية، حيث أشرك يوسف المساكني أساسياً للمرة الأولى، ودفع كذلك بحارس المرمى معز حسن مكان فاروق بن مصطفى، ونعيم سليتي والمدافع الأيمن محمد دراغر الذي وافق فريقه نوتنغهام فورست الإنكليزي على الالتحاق بمنتخب بلاده بعدما غاب عن أول مباراتين.

من جهتها، افتقدت الامارات لهدافها التاريخي علي مبخوت بسبب الإصابة، ولعب بديلاً له سيباستيان تاليابوي.

وبدأت تونس بقوة بتسجيل هدف التقدم بعد مجهود فردي رائع من المساكني الذي مر عن أربعة لاعبين ثم عن الحارس خالد عيسى ومرر كرة إلى الجزيري المتحفز الذي وضعها بسهولة في الشباك (10).

وردت الامارات بتسديدة قوية من علي صالح ابعدها حسن الى ركنية(24).



وحرم خالد عيسى تونس من إضافة الهدف الثاني بعدما تصدى لرأسية ياسين مرياح إثر ركلة حرة من السليتي ارتدت إلى الجزيري الذي سددها لكن الحارس الإماراتي تدخل ببراعة مجدداً لإبعادها(26).

وبدت سيطرة”نسور قرطاج” واضحة في الشوط الأول، غير أن أداء الإماراتيين تحسن في الشوط الثاني وكانت أخطر فرصهم عبر ركنية من صالح ارتقى لها المدافع مهند العنزي الذي حل بديلاً لوليد عباس المصاب، لكن حسن أبعدها عن خط مرماه الى ركنية (53).

وقال خالد عيسى حارس الإمارات بعد المباراة “مبروك لمنتخبنا ولتونس التأهل، بغض النظر عن الخسارة لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني، وسنحت لنا فرص عدة وجارينا المنافس وتأثرنا بغياب علي مبخوت”.

وتوقع عيسى أن تكون “القمة الخليجية مع قطر في ربع النهائي ممتعة”.



من جهته، أسقط المنتخب الموريتاني نظيره السوري 2-1 على استاد الجنوب، وودع معه البطولة من الدور الأول.

وسجل هدفي موريتانيا محمد سويد (50) حمية الطنجي (90+5)، فيما سجل لسوريا محمود البحر (52).

وودع المنتخب العراقي منافسات كأس العرب لكرة القدم، عقب خسارته صفر / 3 أمام نظيره القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى



وتجمد رصيد المنتخب العراقي عند نقطتين ليحتل المركز الثالث (قبل الأخير)، ليودع منافسات البطولة عقب خسارته وفوز منافسه على التأهل منتخب عمان على نظيره البحريني 3 / صفر. ورفع منتخب عمان رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثاني ويقتنص بطاقة التأهل لدور الثمانية، فيما تجمد رصيد المنتخب البحريني عند نقطة واحدة ليحتل المركز الرابع والأخير في الترتيب.

على الجانب الأخر رفع المنتخب القطري رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بعد فوزه في مبارياته الثلاث في المجموعة.