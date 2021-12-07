الشجاعية يركب أمواج البحرية و"البرتقالي" يُعكر مزاج الأخضر الرفحي

تلقى خدمات رفح خسارة مخيبة أمام ضيفه اتحاد خان يونس بهدف نظيف في مستهل مشواره في دوري أوريدو الممتاز في المباراة التي جمعتهما على ملعب رفح البلدي في ختام منافسات الجولة الأولى.

وعلى ملعب اليرموك خطف الشجاعية فوزاً مهماً على خدمات الشاطئ بنفس النتيجة، ليزاحم اتحاد خان يونس وشباب رفح على الصدارة.

اتحاد خان يونس : (1) - خدمات رفح: (0)

باغت اتحاد خان يونس خدمات رفح بهدف مبكر حمل توقيع مروان الترابين الذي تابع تسديدة عدي الغلبان ووضع الكرة في شباك الحارس شهران نصار 4.

حاول الضيوف تعزيز النتيجة في أكثر من مناسبة عن طريق حازم شكشك وخالد النبريص، لكن الدفاع كان حاضراً.

ولم تكن البداية موفقة لخدمات رفح رغم محاولاته عن طريق محمد القاضي ومعتز النحال ومحمد الجرمي، واعتمد على الكرات الطويلة دون خطورة.

مع مرور الوقت نشط خدمات رفح وسدد أحمد اللولحي كرة قوية علت العارضة.

في الشوط الثاني عزز خدمات رفح قوته الهجومية وبات الطرف الاخطر بحثاً عن تعديل الكفة، وسدد بلال أبو عمران كرة قوية تصدى لها الحارس عبد الرحمن النبريص بجدارة.

واصل خدمات رفح الضغط وشكلت تحركات احمد اللولحي وهلال غواش خطورة على مرمى الضيوف.

اعتمد اتحاد خان يونس على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة، وأهدر البديل يسار الصباحين فرصة محققة للتعديل قبل النهاية، لتنتهي المواجهة بخسارة مخيبة لصاحب الأرض.

الشجاعية (1) – خدمات الشاطئ: (0)

تبادل الفريقان الهجمات في شوط أول متكافئ، خاصة في ظل دعم كبير من مقاعد المتفرجين.

وكانت بداية الفرص الحقيقية للشجاعية بعد محاولة سالم وادي، الذي تلقى تمريرة محمد مريش، ولكنه لم ينجح في هز الشباك.

دخل البحرية أجواء اللقاء، وكاد سليمان العبيد أن يفتتح التسجيل، بعد تمريرة أحمد أبو حسنين، التي وضعته في حالة انفراد، وضعها بشكل جيد باتجاه المرمى، ولكن المدافع خيري مهدي نجح في إبعاد الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى.

شكل الشاطئ خطورة على مرمى الشجاعية، وألغى الحكم هدفاً للمهاجم العبيد بداعي التسلل، وأطلق موسى حرارة تسديد قوية، ولكن حارس الشاطئ باسل الصباحين تصدى بكل براعة.

وأهدر أحمد حرارة هدفاً محققاً، ولكنه أطاح بالكرة خارج المرمى بشكل غريب.

وأطلق محمد أبو توهة تسديدة قوية بعدما تلقى تمريرة من محمد الرواغ، ولكن الحارس الجرو كان في الموعد.

وافتتح الشجاعية التسجيل عبر لاعبه النشط أحمد حرارة، الذي تلقى تمريرة من المزعج عمر العرعير، وأطلق تسديدة رائعة استقرت على يمين الحارس باسل الصباحين في الدقيقة 80.

وكاد أنس أبو ستيتة أن يعدل النتيجة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ولكن الحارس تألق في حماية عرينه لينتهي اللقاء بفوز الشجاعية بهدف دون رد.

