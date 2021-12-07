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"التخطيط والتطوير" بالداخلية تفتتح دورة متقدمة في برنامج اكسل

07 كانون أول / ديسمبر 2021 09:35

غزة- الرأي

افتتحت وحدة التدريب والتنمية البشرية في الإدارة العامة للتخطيط والتطوير صباح أمس الاثنين، دورة تدريبية متقدمة في استخدام برنامج اكسل، بمشاركة العاملين في أقسام التخطيط في وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وافتتح الدورة مدير الوحدة مقدم محمد عوض الله؛ مؤكدا على أن هذه الدورة تأتي في إطار رفع مستوى كفاءة ضباط الوزارة وتطوير مهارتهم بشكل دوري ومستمر.

ولفت عوض الله إلى أن وحدته وبإشراف مباشر من العميد طارق العيسوي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير ستواصل العمل على رفع أمكانيات ضباط وأفراد الوزارة من خلال عقد دورات نوعية تلامس احتياجات الضباط.

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