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الصحة: لجنة الجودة تبحث سبل تطوير الخدمات الصحية للمرضى

07 كانون أول / ديسمبر 2021 09:46

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غزة-الرأي

 عقدت لجنة الجودة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الصحة  اجتماعها الدوري، وذلك لبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة للجمهور والتحقق من تنفيذ دليل الإجراءات لكل دائرة ومتابعة الاجراءات وتطبيقها على بيئة العمل للوصول لأفضل خدمة ضمن معايير جودة الخدمات الصحية.

جاء ذلك، بحضور رئيس اللجنة أ.محمد المصري وأعضاء اللجنة. وفي بداية اللقاء رحب المصري بأعضاء اللجنة، مشيداً بجهودهم في تنفيذ الإجراءات وآليات التعامل مع دليل الخدمة، من اجل مصلحة العمل، والوصول الى أفضل خدمة وجودة مقدمة للمواطن.

وقدم المصري شرحاً مفصلاً عن الإجراءات والخطوات التي قامت بها اللجنة، مضيفاً بأن الخدمات التي تقدمها الإدارة للجمهور تتسم بالجودة والسرعة من خلال التطوير المستمر ورفع الكفاءات وتحسين الجودة وسرعة اتمام المراجعات والخدمات بأسرع وقت ممكن.

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