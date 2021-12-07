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مجمع ناصر الطبي ينظم لقاءاً علمياً بعنوان" الإشراف على المضادات الحيوية"

07 كانون أول / ديسمبر 2021 09:50

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غزة-الرأي

نظمت لجنة الصيدلة والعلاجيات في مجمع ناصر الطبي لقاء علميا بعنوان "الإشراف على المضادات الحيوية في مجمع ناصر"،  بمشاركة عدد من الكوادر الطبية من كافة التخصصات إضافة الى قسم السلامة ومكافحة العدوى وذلك ضمن فعاليات الاسبوع العالمي للمضادات الحيوية.

والقى مدير مستشفى الباطنة بالمجمع د.علاء المصري محاضرة سلط الضوء على عملية الإشراف على المضادات الحيوية تبعا للحالات المرضية وما يناسبها من علاجات.

وتخلل اللقاء عدة محاضرات لكل من د.خالد ابوالعيش و د.سماح كلاب و أ. علا ابوشنب قسم السلامة ومكافحة العدوى ود.نسرين القادري، و تم اختتام اللقاء العلمي بمحاضرة د.رنا الروبي.

وتناولت المحاضرات اسباب نشوء سلالات مقاومة من البكتريا للمضادات الحيوية وكيفية منع العدوى بهذه البكتريا المقاومة، كما تم التركيز على تطبيق المبادئ الدوائية والطرق الكمية للمضادات الحيوية واستخدامها الامثل للمرضى في الاقسام المختلفة لمجمع ناصر الطبي.

وأكد المشاركون على أهمية وجود لجنة استشارية لإدارة المضادات الحيوية، حيث يعتبر مجمع ناصر سباق في تشكيل هذه اللجنة لما لها من أهمية في صياغة سياسات وبرتوكولات للاستخدام الامثل للمضادات الحيوية لتقليل الضغط الانتقائي لهذه المضادات، وبالتالي تقليل مقاومة البكتريا لها وتعتمد هذه اللجنة على انماط حساسية البكتريا للمضادات الحيوية داخل المجمع على ان يتم مراجعة هذه السياسات بصورة دورية.

وأثنى د.عاطف الحوت مدير عام مجمع ناصر الطبي على هذا اللقاء العلمي والمواد العلمية التي تم تناولها خلال اللقاء، الأمر الذي ينعكس على الخدمة العلاجية في المجمع.

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