الصحة تؤكد تعاونها القانوني مع مؤسسة أسر الشهداء والجرحى

غزة-الرأي

أكد مدير عام الشؤون القانونية أ. سعيد البطة على أهمية التدقيق في التقارير القضائية عند تدوينها نظرا لأهميتها، وما يترتب عليها من حقوق مالية.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد من مؤسسة اسر الشهداء والجرحى برئاسة مدير عام المؤسسة أ. سهام القرم، وبحضور أ. لؤي عصفور. وأوضح أ. البطة أن الوزارة تتعاون بشكل كامل مع المؤسسة بشأن المكاتبات الواردة بهذا الخصوص ولا يتم التعديل في التقارير الا بكتاب من الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة.

وبيّن ان هناك لجنة مشتركة من الأمانة العامة بعضوية وزارة الصحة والنيابة العامة بشأن منح التقارير القضائية أو التعديل عليها لأهمية تلك المستندات.

بدورها، قدمت أ. القرم شكرها لوزارة الصحة على تعاونها، وتجاوبها مع مكاتبات المؤسسة وذلك نظرا لأهميتها ودقتها.