المالية بغزة : صرف رواتب التشغيل المؤقت والمياومة غداً

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة عن موعد صرف رواتب التشغيل المؤقت والمياومة عن شهر 9/2021.

وأوضحت المالية أن عملية الصرف ستبدأ غداً الأربعاء في كافة فروع بنك البريد، وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة كورونا.