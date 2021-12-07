المالية بغزة : صرف رواتب التشغيل المؤقت والمياومة غداً

أعلنت وزارة المالية في غزة عن موعد صرف رواتب التشغيل المؤقت والمياومة عن شهر 9/2021.
وأوضحت المالية أن عملية الصرف ستبدأ غداً الأربعاء في كافة فروع بنك البريد، وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة كورونا.
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07 كانون أول / ديسمبر 2021 10:12
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