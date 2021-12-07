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بلدية المغراقة :اختيار أعضاء لجنة منطقة E في الجزء الشــرقي للمغراقة

07 كانون أول / ديسمبر 2021 10:30

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غزة-الرأي

أجرت بلدية المغراقة في مكتب رئيس البلدية أ. نضال أبو كميل ، لاختيار أعضاء لجنة Zoon E في الجزء الشـرقي للمدينة والتي يحدها من الجنوب وادي غزة ومن الشمال شارع الحرية ومن الشرق شارع صلاح الدين ومن الغرب شارع السكـة الحديد .


وأعرب أبو كميل عن أمله بأن تساهم عملية إعادة تشكيل اللجان في تنشيط لجان الأحياء ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة الأحياء بالمدينة .


 وتم اختيار 13 عضو لعضوية اللجنة من كافة المنطقة وإنتخاب أعضاء لجنة Zoon E وهم رأفت سليمان شاهين رئيساً للجنة , محمود أحمد حمدان نائباً لرئيس اللجنة , م. مجاهد هاني فرج الله أمين سر اللجنة .
 

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