بلدية المغراقة :اختيار أعضاء لجنة منطقة E في الجزء الشــرقي للمغراقة

غزة-الرأي

أجرت بلدية المغراقة في مكتب رئيس البلدية أ. نضال أبو كميل ، لاختيار أعضاء لجنة Zoon E في الجزء الشـرقي للمدينة والتي يحدها من الجنوب وادي غزة ومن الشمال شارع الحرية ومن الشرق شارع صلاح الدين ومن الغرب شارع السكـة الحديد .



وأعرب أبو كميل عن أمله بأن تساهم عملية إعادة تشكيل اللجان في تنشيط لجان الأحياء ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة الأحياء بالمدينة .



وتم اختيار 13 عضو لعضوية اللجنة من كافة المنطقة وإنتخاب أعضاء لجنة Zoon E وهم رأفت سليمان شاهين رئيساً للجنة , محمود أحمد حمدان نائباً لرئيس اللجنة , م. مجاهد هاني فرج الله أمين سر اللجنة .

