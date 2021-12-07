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"الشؤون العامة بالداخلية " تُنجز أكثر من ألفي معاملة خلال نوفمبر

07 كانون أول / ديسمبر 2021 10:46

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غزة-الرأي

أنجزت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني ألفي و590 معاملة  خلال نوفمبر الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة أن دائرتيّ الإشراف والمتابعة والتدقيق والرقابة المالية أتمت "198" معاملة تنوعت بين (اعتماد مجلس إدارة-اعتماد مجالس إدارة جمعيات جديد ومعدل – الجمعيات التي تم حلها– متابعة اجتماع (جمعية عمومية-. استلام تقارير مالية للجمعيات- التدقيق المالي على الجمعيات المحلية-التفتيش المالي الميداني على الجمعيات) وغيرها.

وحسب إحصائية صادرة عن الإدارة قدَّمت دائرة الخدمات والنشاطات "2213" خدمة تنوعت بين (ترخيص وتجديد كتبه عرائض -إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك)، وغيرها.

بدورها قدمت دائرة الأبحاث والدراسات "6" خدمات تمثلت في (استقبال وتقديم بيانات بحثية للباحثين-إعداد تقارير إنجاز (للإدارة).

وبيّن التقرير أن دائرة الاستشارات القانونية أنجزت "109" خدمة تنوعت ما بين (تقديم الاستشارات القانونية -المعالجة القانونية للشكاوى -متابعة المهام والقضايا لدى الجهات المختصة) وغيرها، بينما قدمت دائرتي الجمعيات المحلية والأجنبية "64" خدمة تنوعت ما بين (فروع الجمعيات الأجنبية المسجلة - التدقيق المالي والإداري لفروع الجمعيات الأجنبية- ختم سندات قبض - الجمعيات تحت التسجيل - طلبات التسجيل) وغيرها.

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