وكالة الرأي الفلسطينية حماس ترحب بدعوة الجزائر لعقد لقاء للفصائل الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم 3 غرف زراعية في نحالين غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية تجريف 105 دونمات من أرضي المواطنين في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً وبئر مياه في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنفذ يوما ترفيهيا لدعم المتعافين نفسيا وكالة الرأي الفلسطينية "الشؤون العامة بالداخلية " تُنجز أكثر من ألفي معاملة خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية "التخطيط والتطوير بالداخلية" تفتتح دورة متقدمة في برنامج اكسل وكالة الرأي الفلسطينية المرور تُحرِّر 78 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة شهداء المغازي تشارك البلدية حملة خضراء بسواعد شبابنا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغراقة :اختيار أعضاء لجنة منطقة E في الجزء الشــرقي للمغراقة
أخبار » الأخبار الحكومية

المالية تعزز تعاونها مع كلية الرباط الجامعية

07 كانون أول / ديسمبر 2021 11:35

المالية تزور كلية الرباط الجامعية لبحث سبل التعاون
المالية تزور كلية الرباط الجامعية لبحث سبل التعاون

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة المالية كلية الرباط الجامعية لمناقشة سبل التعاون المشترك.

وشارك بالوفد مدير عام وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بيان بكر، ومدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة عمرو الراعي، ورئيس قسم العلاقات العامة محمد الأغا.

وكان بالاستقبال عميد الكلية أحمد الحتة، ومدير العلاقات العامة وائل صيام.

ورحب الحتة بالوفد الزائر، مقدما تعريفا بالكلية ونظامها الإداري وأقسامها، وواقع العمل الشرطي بقطاع غزة وتطوره، مشيرا إلى الإقبال الكبير من الطلبة للتسجيل في الكلية، والذين يتم اختيارهم وفق معايير مهنية.

وثمن الوفد دور الكلية في تأهيل وتدريب الكادر الشرطي وفق المعايير العالمية والعلوم العسكرية، مشددين على ضرورة فتح قنوات تواصل دائمة بين الوزارة والكلية وتعزيز سبل التعاون.

4f69fc7b-a1bd-4e13-aea2-1a6c374fd2c8 المالية تزور كلية الرباط الجامعية لبحث سبل التعاون
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة العلاقات العامة بكلية المجتمع ينظمون زيارة لمثيلتها بوزارة الداخلية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟