المالية تعزز تعاونها مع كلية الرباط الجامعية

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة المالية كلية الرباط الجامعية لمناقشة سبل التعاون المشترك.

وشارك بالوفد مدير عام وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بيان بكر، ومدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة عمرو الراعي، ورئيس قسم العلاقات العامة محمد الأغا.

وكان بالاستقبال عميد الكلية أحمد الحتة، ومدير العلاقات العامة وائل صيام.

ورحب الحتة بالوفد الزائر، مقدما تعريفا بالكلية ونظامها الإداري وأقسامها، وواقع العمل الشرطي بقطاع غزة وتطوره، مشيرا إلى الإقبال الكبير من الطلبة للتسجيل في الكلية، والذين يتم اختيارهم وفق معايير مهنية.

وثمن الوفد دور الكلية في تأهيل وتدريب الكادر الشرطي وفق المعايير العالمية والعلوم العسكرية، مشددين على ضرورة فتح قنوات تواصل دائمة بين الوزارة والكلية وتعزيز سبل التعاون.