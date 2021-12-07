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وزارة السياحة تطلع وفد الاتحاد الأوروبي على موقع القديس هيلاريون

07 كانون أول / ديسمبر 2021 12:07

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غزة-الرأي

استضافت وزارة السياحة والآثار وفداً من الاتحاد الأوروبي في موقع القديس هيلاريون في مدينة النصيرات وسط القطاع حيث أجرى جولة تفقدية واطلع على أعمال الصيانة والترميم والتنقيب في الموقع.


بدورها، أوضحت وحدة العلاقات العامة بالوزارة  ان الوفد أجرى جولة تفقدية لكل مرافق موقع القديس هيلاريون وقام المرشد الأثري بتقديم شرحا وافيا عن تاريخ الموقع، وأهميته التاريخية ومراحل التطوير والترميم التي مر بها باعتباره معلماً للأجيال المتعاقبة ولاستقبال الزوار .


واطلع وفد الاتحاد الأوروبي على أعمال الصيانة والترميم والتنقيب في الموقع، والتي بدأت منذ العام ٢٠١٧م، بدعم من المجلس الثقافي البريطاني، و منظمة الإغاثة الأولية الدولية والمدرسة الفرنسية الإنجيلية والأثرية في القدس والتي اعادت للموقع قيمته الحضارية واصبح يؤمه المئات من الزوار يومياً .


وثمن الوفد الأوروبي جهود الوزارة في تطوير الموقع الأمر الذي اسهم في اعاده ترميم هذا المعلم الأثري الهام وحمايته، واعاده الحياه له، فخرج اقرب ما يكون على هيئته الأولى قبل الاف السنين.


وأكدت الوزارة انها استشافت العشرات من الوفود الأجنبية منها رسمية ومنها تمثل مؤسسات خاصه، خلال العام الجاري وذلك بهدف إيصال رساله الشعب الفلسطيني الى العالم ، واننا شعب يتطلع الى الحرية والانفتاح على المجتمع الدولي.

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