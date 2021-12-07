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سلطة الأراضي تناقش قانون تنظيم مهنة المساحة

07 كانون أول / ديسمبر 2021 12:30

غزة - الرأي:

عقدت سلطة الأراضي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب المساحية في القطاع.

وقال رئيس سلطة الأرضي عماد الباز لـ"الرأي" إن الورشة تهدف لإصدار قانون ينظم العلاقة ما بين المساحين ومكاتب المساحة والإدارة العامة للمساحة، بهدف التسهيل على المواطنين، وحتى يعرف كل جانب ما هي الصلاحيات التي تخصه.

وذكر أن العمل جاء تحديثاً لقانون المساحة القديم، حيث جرت تطورات تطلبت التعديل على القانون، لذلك تم جمع كل الخبرات المختصة في المساحة في قطاع غزة بهدف مناقشة ذلك.

وبين أنه بعد أن يتم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون تسوية المساحة، سيتم احالته لمجلس الوزراء ثم الي المجلس التشريعي بهدف إقراره.

 

تصوير/ مدحت حجاج 

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