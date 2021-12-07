السياحة تؤكد إلزام أصحاب الشاليهات بتقنين استخدام مياه الآبار

غزة-الرأي

أكدت لجنة متابعة ومراقبة عمل الشاليهات والتي ترأسها وزارة السياحة والآثار بغزة انها عممت على أصحاب الشاليهات بضرورة الحد من استخدام مياه الآبار للشاليهات والعمل على تقنين استخدامها لمعالجة مياه المسابح بالطرق الصحية وذلك للحد من نزف المخزون الجوفي للآبار.



وشدد مدير عام السياحة د زكريا الهور على ان الوزارة تسهل قدر الإمكان معاملات اجراءات الترخيص الخاص بالشاليهات القائمة، وتصويب أوضاعها القانونية والإدارية والتأكيد على إجراءات السلامة العامة حفاظاً على حياة وسلامة المواطنين.



وبين الهور أن اللجنة تم تشكيلها بإيعاز من لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة برئاسة وزارة السياحة وعضوية كلاً وزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني، ووزارة الصحة، ووزارة الحكم المحلي وسلطة المياه ، مستمرة في عملها ومهامها بزيارة كافة الشاليهات في قطاع غزة من شماله الى جنوبه، والتي يزيد عددها عن (500) شاليه، وذلك بهدف إجراء عملية مسح شاملة وتوثيق، ثم للتأكد من اتخاذها كافة إجراءات السلامة والأمان للمواطنين، وكذلك تسوية أوضاعها القانونية والإدارية لدى وزارة السياحة .

وأشار الهور إلى متابعة تنظيم هذا القطاع الهام، وخاصة مع ازدياد أعداد الشاليهات في الأعوام الأخيرة، والأعداد في ارتفاع مستمر، لذلك نحن في حاجة ملحة لإجراء مسح شامل واتمام كافة الإجراءات القانونية وتطبيق شروط السلامة للحفاظ على سلامة وحياة المواطنين