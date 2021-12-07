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الأوقاف تعقد ورشة عمل بعنوان " تطوير آليات متابعة الخطباء والوعاظ"

07 كانون أول / ديسمبر 2021 01:27

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غزة-الرأي

عقدت الإدارة العامة للدعوة والإرشاد ورشة عمل بعنوان " تطوير آليات متابعة الخطباء والوعاظ استهدفت العاملين بأقسام الدعوة والإرشاد بالمديريات وطاقم العمل بدائرة الدعوة المسجدية.
بدوره ،رحب مدير عام الإدارة العامة للدعوة والإرشاد بالأوقاف أ. أمير أبو العمرين بجميع الحاضرين شاكراً لهم جهودهم في ميدان الدعوة المسجدية والمجتمعية على حد سواء ،مبيناً أن الهدف الرئيس من هذه الورشة هو تطوير وتجويد متابعة أداء الخطباء والوعاظ لضمان إيصال رسالة الوزارة وتعليماتها للجمهور والقيام بالواجب المنوط بهم على أكمل وجه.
وقد ناقش الحاضرون آليات جديدة للمتابعة بما يخدم مصلحة العمل في المرحلة المقبلة وتم تدوين المخرجات لنشرها وتعميمها.
 

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