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الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

07 كانون أول / ديسمبر 2021 01:29

غزة - الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب القطاع، غداً الأربعاء.

وذكرت أن السفر سيكون للحافلات الثانية والثالثة والرابعة، حتى الرقم (180) من كشف المسافرين رقم (2021/41).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كذلك دعتهم لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

ونشرت الهيئة جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/17).

 

أسماء المسافرين

كشف الجوازات المصرية

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