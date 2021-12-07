السياحة: نسعى لتطوير واقع السياحة الداخلية والنهوض بها

غزة- الرأي

أكد مدير عام السياحة زكريا الهور، سعيه لتطوير واقع السياحة الداخلية والنهوض بها وتطويرها والعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات السياحية وتدليل العقبات التي تعترض طريقم لدعم الاقتصاد المحلي .

وبين د.الهور، أن الوزارة خلال الشهر الماضي وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية وكلاء السياحة والسفر لإسناد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة الشركات العشوائية وكشف مدير عام السياحة أن المرحلة القادمة ستشهد التحول الإلكتروني لكافة المعاملات والطلبات بحيث تصبح المتابعة محوسبياً بهدف خدمة الصالح العام وتسهل الإجراءات والخدمات السياحة .



وشدد الهور أن الوزارة تابعت بشهر نوفمبر 34 منشأة ، وتواصل متابعة نظام ترخيص المنشأت السياحية لضمان الجودة والخدمة الصحية والسلامة العامة.وقدمت تراخيص لعدد من الشاليهات ومكاتب السياحة و اخطرت عدداً منها لتسوية اوضاعها القانونية والإدارية .