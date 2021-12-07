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سلطة المياه تمهّل المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية لنهاية العام

07 كانون أول / ديسمبر 2021 01:34

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غزة-الرأي

أمهلت سلطة المياه وجودة البيئة المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة حتى نهاية العام الجاري 2021م، لفرز وفصل نفاياتها الطبية الخطرة للتخلص الآمن منها بحسب منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة المعمول بها حاليا بالتعاون ما بين سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الصحة ومجالس النفايات الصلبة.
جدير بالذكر أن كافة المؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز رعاية أولية في قطاع الحكومة أو اولكالة ملتزمة بالعمل وفق اجراءات هذه المنظومة منذ بداية العام 2020م.
وتشكّل النفايات الطبية الخطرة خطراً كبيرا على البيئة والصحة العامة في حال تم التخلص منها مع باقي النفايات الصلبة.
 

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