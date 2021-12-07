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أبو الريش والتشريعي يبحثان تعزيز العمل بمستشفى شهداء الأقصى

07 كانون أول / ديسمبر 2021 01:42

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غزة-الرأي

 بحث وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش ، مع وفد نواب المجلس التشريعي بالمحافظة الوسطى تعزيز العمل في مستشفى شهداء الاقصى .

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لنواب المحافظة والذي ضم رئيس لجنة القضايا المجتمعية النائب د.عبد الرحمن الجمل ، والنائب د.سالم سلامة ، والنائب ا.هدى نعيم ، حيث كان في استقبالهم الى جانب وكيل الوزارة ، مجلس ادارة المستشفى ممثلا بالدكتور كمال خطاب ، والكادر الطبي بالمستشفى .

بدوره ،رحب د.أبو الريش بالسادة النواب ، مثمنا هذه الزيارة والتي تأتي في اطار المتابعة المستمرة من المجلس التشريعي والوقوف على مستجدات العمل الصحي وسبل تعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمرضى .

بدوره ثمن د.سلامة الدور المميز الذي تقوم به الطواقم الطبية في مستشفى شهداء الاقصى ، هذا الصرح الطبي والذي نعتز بما يقدمه من خدمات مقدرة لأهلنا في المحافظة الوسطى . وتخلل اللقاء مناقشة عناوين تطوير الخدمة بالمستشفى من حيث التجهيزات الطبية وتعزيز الكوادر الصحية ، واستكمال التوسعات الافقية والراسية بما يساهم في تسهيل الحصول على خدمة صحية متكاملة .

هذا وحضر اللقاء مدير عام المستشفيات د.عبد السلام صباح ، ومدير عام الهندسة والصيانة م. بسام الحمدين ، ومدير وحدة العلاقات العامة والاعلام د. اشرف القدرة ، ومدراء الدوائر بالادارة العامة للمستشفيات .

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