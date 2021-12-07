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هندسة المتفجرات بخان يونس تفتتح حملة توعوية لطلبة المدارس

07 كانون أول / ديسمبر 2021 01:51

خانيونس- الرأي

افتتحت شرطة هندسة المتفجرات بمحافظة خان يونس حملة توعوية لطلبة المدارس الثانوية والإعدادية من مخاطر مخلفات الحرب والأجسام المشبوهة في مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية.

وحضر الافتتاح كلاً من الأستاذ عبد الرحيم الفرا مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور محمود الأسطل مدير مدرسة محمد النجار الثانوية والمقدم محمد أبو شمالة مدير دائرة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بمحافظة خان يونس ولفيف من الضباط والمدرسين.

وأشاد الأستاذ الفرا بدور شرطة هندسة المتفجرات في نشر التوعية بين طلبة المدارس، من خلال الحملات التوعية التي تنفذها، مقدماً شكره لهندسة المتفجرات على ما تقدمه من محاضرات للطلبة بالإضافة إلى محافظتهم على سلامة الوطن والمواطن.

بدوره أكد المقدم أبو شمالة أن هذه الحملة تهدف الى زيادة الوعي الأمني لدى طلبة المدارس، مبيناً إلى أن هذه الحملة ستستمر على مدار اسبوعين متواصلين في معظم المدارس الثانوية والاعدادية من خلال محاضرة واحدة في كل مدرسة لنخبة من الطلبة.

واستعرض النقيب محمد مقداد رئيس قسم التوعية والإرشاد في هندسة المتفجرات مخاطر التعامل مع الأجسام المشبوهة والتي تُسبب لهم أضرار جسدية ونفسية واجتماعية واقتصادية، مشدداً على ضرورة نقل تلك المخاطر إلى عائلاتهم وأبناء المجتمع حتى يحذروا منها.

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