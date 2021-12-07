المستشار النحال يتسلّم مهامه نائباً عاماً في غزة

غزة- الرأي:

تسلّم المستشار: د. محمد النحال، مهامه نائباً عاماً في غزة، وذلك خَلَفاً للنائب العام السابق المستشار: ضياء الدين المدهون، حيث جَرَت مراسم تنسيبه من المجلس الأعلى للقضاء، وتعيينه نائباً عاماً في غزة.

وجاء ذلك خلال مراسم استقبال واستلام تمت بحضور رؤساء ومدراء وأعضاء النيابة العامة، ومدير عام النيابة، ومدير عام الشرطة القضائية ومجلسه.



وقد تخلّلت مسيرة المستشار، د. محمد النحال في وزارة العدل سنوات من البذل والعطاء والتطوير الفني والإداري، أرسى خلالها العديد من السياسات واللوائح والقوانين التي أسهمت بالنهوض في الوزارة على الصعيد القانوني.



وأكد النحال خلال المراسم، على أهمية العمل النيابي ورسالة العدل السامية التي يسعى لتحقيقها من خلال تكاتف الجهود وتضافرها مع أركان العدالة وموظفيها، وأشاد في كلمته بجهود سلفه من النوّاب العامّون السابقون، بدايةً من المستشار: إسماعيل جبر، الذي أسس مسيرة العمل النيابي، ثم خَلَفه المستشار: محمد عابد، الذي واصل المسير على ذات الدرب، و انتهاءً بالمستشار: ضياء الدين المدهون، الذي أرسى قواعد العدل والاستقرار في النيابة العامة.



ويذكر أن النحال، قد عمل خمسة عشر عاماً أستاذاً مساعداً للقانون الدولي العام بقسم الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة، وشغل مناصب إشرافية هامة في العديد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني.

وعمل رئيساً لمجلس إدارة مركز حماية حقوق الإنسان، وعضو اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال، وعضو مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، ثم وكيلاً لوزارة العدل، وكذلك عضواً في العديد من اللجان الحكومية (لجنة العمل الحكومي، ولجنة الشؤون الإدارية، واللجنة العليا للسياسات والتخطيط الحكومية).

