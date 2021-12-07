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بلديتي بني سهيلا ورام الله تتبادلان الخبرات المشتركة

07 كانون أول / ديسمبر 2021 05:23

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غزة- الرأي:

 قامت بلدية بني سهيلا بعقد اجتماع عبر تقنية الـ GOOGLE MEET مع دائرة نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات في بلدية رام الله.

ويأتي ذلك في إطار تعاونها مع البلديات الفلسطينية؛ وللاطلاع على تجربة بلدية رام الله في مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS.

بدوره أثنى مدير مكتب رئيس البلدية أ. سامر أبو لبدة على تجربة بلدية رام الله في هذا المجال حيث حصلت البلدية على عدة جوائز على مستوى عالمي.

من جهتها استعرضت د. صفاء دويك مديرة دائرة نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات في بلدية رام الله تجربة البلدية في مجال الـ GIS بحضور عدد من موظفي القسم، وتبادل الفريقان في كلا البلديتين الاستفسارات والتوضيحات في سبيل الارتقاء بمنظومة GIS.

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