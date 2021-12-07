وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد "أبو شخيدم" تمهيداً لهدمه وكالة الرأي الفلسطينية المستشار النحال يتسلّم مهامه نائباً عاماً في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يسجل أعلى معدل إصابات بـ"كورونا" منذ أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية وفاة و337 إصابة جديدة بـ "كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل: نحمل الاحتلال المسؤولية عن تأخر ملف الإعمار وكالة الرأي الفلسطينية غداً جلسة محاكمة للأسير أبو هواش المضرب منذ 113 يوماً وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات بخان يونس تفتتح حملة توعوية لطلبة المدارس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمنع ترميم الحرم الإبراهيمي بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش والتشريعي يبحثان تعزيز العمل بمستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تمهّل المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية لنهاية العام
أخبار » الأخبار الحكومية

وكالة الغوث تشكر بلدية النصيرات

07 كانون أول / ديسمبر 2021 06:07

264130154_3106799946265546_745211703876470807_n
264130154_3106799946265546_745211703876470807_n

غزة- الرأي:

وجّه وفد من وكالة الغوث برئاسة مديرة المنطقة أ. ميرندا بركات، الشكر لرئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري، على تعاونه في توفير قاعة البلدية بجوار مسجد الفاروق لإجراء خطوات تلقي السكان التطعيمات اللازمة لمكافحة فايروس كورونا.

وزفّ الوفد البشرى بتوفير 800 متر بلاط لتبليط الشارع المؤدي لمدرسة السوارحة جنوب غرب النصيرات، والذي يمتد من شارع الأمل وصولا إلى المدرسة، بالإضافة إلى اقتراب موعد البدء بتنفيذ مشروع تطوير منطقتي بلوك K و C وسط النصيرات، بتكلفة حوالي 2 مليون دولار.

بدوره توجّه رئيس بلدية النصيرات بالشكر والتقدير لوكالة الغوث وطواقمها، على ما يبذلوه من جهد وتعاون على مختلف الأصعدة لخدمة سكان النصيرات، مؤكدا على استمرارية التعاون المشترك لتطوير أحياء النصيرات.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة العلاقات العامة بكلية المجتمع ينظمون زيارة لمثيلتها بوزارة الداخلية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟