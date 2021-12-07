وكالة الغوث تشكر بلدية النصيرات

غزة- الرأي:

وجّه وفد من وكالة الغوث برئاسة مديرة المنطقة أ. ميرندا بركات، الشكر لرئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري، على تعاونه في توفير قاعة البلدية بجوار مسجد الفاروق لإجراء خطوات تلقي السكان التطعيمات اللازمة لمكافحة فايروس كورونا.



وزفّ الوفد البشرى بتوفير 800 متر بلاط لتبليط الشارع المؤدي لمدرسة السوارحة جنوب غرب النصيرات، والذي يمتد من شارع الأمل وصولا إلى المدرسة، بالإضافة إلى اقتراب موعد البدء بتنفيذ مشروع تطوير منطقتي بلوك K و C وسط النصيرات، بتكلفة حوالي 2 مليون دولار.



بدوره توجّه رئيس بلدية النصيرات بالشكر والتقدير لوكالة الغوث وطواقمها، على ما يبذلوه من جهد وتعاون على مختلف الأصعدة لخدمة سكان النصيرات، مؤكدا على استمرارية التعاون المشترك لتطوير أحياء النصيرات.

