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الأردن تبلغ ربع النهائي من بوابة المنتخب الوطني

07 كانون أول / ديسمبر 2021 07:57

الاردن وفلسطين
الاردن وفلسطين

وكالات-الرأي:

حسم المنتخب الأردني تأهله رسمياً للدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب بكرة القدم، بعدما فاز على المنتخب الوطني الفلسطيني بخماسية لهدف، في المباراة التي شهدها ملعب 974 مساء الثلاثاء، في اختام الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 6 نقاط، ليحل ثانياً خلف المتصدر المغرب برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد المنتخب الوطني، والسعودية عند نقطة واحدة.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب الأردن في الدور ربع النهائي مع متصدر المجموعة الرابعة سواءً مصر، أو الجزائر.

وأحرز أهداف منتخب الأردن بهاء عبد الرحمن من علامة الجزاء في الدقيقة السابعة، وحمزة الدردور بالدقيقة 24، ومحمود مرضي في الدقيقة 82، ويزن النعيمات بالدقيقتين 86 و90 على التوالي، فيما سجل للوطني تامر صيام في الدقيقة 44.

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