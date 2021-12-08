المدهون: الأسرى صنعوا المعجزات بتهريب النطف رغم أنف الاحتلال

غزة- الرأي

قدمت وزارة الأسرى والمحررين التهنئة للأسير ناهض حميد 41عاما، من سكان مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة بقدوم توأمين "هاني وهمام" واللذان أبصرا النور عبر نطفة مهربة من داخل سجون الاحتلال.



وأكد أ. بهاء المدهون وكيل الوزارة خلال الزيارة، أن الأسرى صنعوا المعجزات وواجهوا السجان المتغطرس بوسائلهم البسيطة وصمودهم وكان اخرها نجاح بعض الاسرى بتهريب النطف من داخل سجون الاحتلال والمحافظة على الانجاب والاستمرار.



واعتبر المدهون مسألة تهريب النطف من داخل سجون الاحتلال ملاذ الأسرى الوحيد لكي يدخلوا على أنفسهم الفرحة بتحقيق جزء مهم من أحلامهم رغم قساوة السجن والسجان، مشيرا إلى أنه يعد شكلاً من أشكال النضال في مواجهة سياسة الاحتلال التي تفرض أحكاما عالية على الأسرى وتمنعهم من التواصل مع ذويهم وزيارتهم.



يذكر أن الأسير ناهض حميد، معتقل في السجون الإسرائيلية منذ 2007، وقد أصدرت السلطات الإسرائيلية بحقه حكما بالسجن 20 عاما، قضى منها 15 عاما.