مايكروسوفت تضيف ميزة لمعرفة توافق الألعاب مع أجهزة الكمبيوتر

أضافت مايكروسوفت ميزة بسيطة مهمة إلى تطبيق Xbox الخاص بها لنظام التشغيل ويندوز، والتى ستتيح لمالكى أجهزة الكمبيوتر معرفة مكان تشغيل اللعبة التي يخططون لتثبيتها على نظامهم بسلاسة أم لا.



وقد أبلغت The Verge أن الميزة تأتى فى شكل تسمية جديدة توضح ما إذا كانت اللعبة "ستلعب بشكل رائع" في التكوين الحالي للنظام، حيث إن الميزة الجديدة في مرحلة الاختبار حاليًا وهي متاحة فقط لألعاب مختارة اعتبارًا من الآن لعدد محدود من مستخدمي تطبيق Xbox، ومن المتوقع بطء طرح الميزة للمستخدمين الآخرين قريبًا.



وأيضا لإظهار هذه الملصقات تجرى الشركة اختبارات أداء ضد عدد كبير من ألعاب الكمبيوتر لإنشاء هذه الملصقات وإظهارها. ويشير التقرير أيضًا إلى أن الشركة تقوم ببناء قاعدة بيانات للألعاب لهذه الملصقات، وحتى الآن لا تتوفر العديد من الألعاب التي تعرض هذه التصنيفات ولا يزال معظمها يعرض "فحص الأداء غير متوفر بعد"، ويبدو أن تطبيق Xbox لا يمكنه حاليًا تشغيل أي اختبارات أداء للألعاب أيضًا.



ومع ذلك تسمح الشركة للمستخدمين باختبار هذه الملصقات يدويًا عن طريق الاشتراك في مجال ألعاب ويندوز وتنزيل تطبيق Xbox Insider، وعلى الرغم من أن الميزة محدودة حاليا إلا أنها ستحقق ميزة كبيرة للاعبين على أجهزة الكمبيوتر مما يتيح لهم معرفة قدرة نظامهم على تشغيل لعبة معينة.



ومن المهم أيضًا ملاحظة أن الشركة لم توضح بعد ما إذا كانت هذه الملصقات تستند إلى الحد الأدنى من متطلبات النظام للألعاب أو متطلبات النظام الموصى بها، لكنها ستصبح بالتأكيد البديل الأكثر قابلية للتطبيق لحلول الطرف الثالث التي تختبر الألعاب لتكوين نظام معين.

