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موعد موقعة المغرب والجزائر في ربع نهائي كأس العرب

08 كانون أول / ديسمبر 2021 09:45

موعد موقعة المغرب والجزائر في ربع نهائي كأس العرب
موعد موقعة المغرب والجزائر في ربع نهائي كأس العرب

يشهد ربع نهائي بطولة كأس العرب "قطر 2021"، مواجهة قوية بطعم مغاربي، بعد صعود منتخب الجزائر ثانيا في المجموعة الرابعة، ليضرب موعدا ناريا مع جاره المغربي متصدر المجموعة الثالثة.

وتعادلت الجزائر مع مصر 1-1، أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة،
ليحسم منتخب "الفراعنة" الصدارة لصالحهم بفضل اللعب النظيف بعدما تساوى المنتخبان في عدد النقاط (7 لكل منهما)، وعدد الأهداف (7 لكل منهما أيضا مع استقبال شباك كل منهما هدفا واحدا).

في المقابل، تسيد المنتخب المغربي المجموعة الثالثة بتحقيقه العلامة الكاملة بعد اكتساحه فلسطين والأردن بذات النتيجة 4-0، قبل أن يهزم السعودية في الجولة الأخيرة بهدف دون رد.

وتقام مواجهة المنتخب الجزائري ونظيره المغربي، السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، وسيكون ملعب المنامة في العاصمة الدوحة، مسرحا للمباراة المرتقبة.

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