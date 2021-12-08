وزارتا التعليم والمرأة تختاران أفضل المبادرات الشبابية المناهضة ضد المرأة

غزة- الرأي

اختارت وزارتا التربية والتعليم العالي وشؤون المرأة أفضل المبادرات الشبابية المُقدمة ضمن مسابقة مبادرات شبابية لمناهضة انتهاكات الاحتلال ضد الأسيرات، والتي استهدفت طلبة مؤسسات التعليم العالي بغزة.

وقد جاء اختيار أفضل المبادرات خلال اجتماع لجنة مشتركة من الوزارتين في مقر وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الثلاثاء الموافق 7/12/2021، حيث حضر عن وزارة شؤون المرأة كلاً من أ. نهال حسن، و أ. داليا أبو حسنين، وكان في استقبالهم أ. خالد عدوان، وأ. خالد الجرجاوي، وأ. حسن هنية.

وقد قامت اللجنة بتقييم المبادرات واختيار أفضلها وفق الشروط والمعايير المعلنة في المسابقة، ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين ضمن الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة #رغم_القيد.