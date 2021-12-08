إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء

غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية في غزة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر يوم أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (307) شاحنة

استيراد عدد 278 شاحنة

تصدير عدد 19 شاحنة، 10 شاحنات فارغة

معبر رفح التجاري:

استيراد 95 شاحنة تحتوي على (أسماك طازجة، ذرة شيبسي، أعلاف، بسكويت،خضار مجمدة، أسمنت اسود، ادوية بشرية، بوية، نايلون تغليف، كاسات كرتون، كوشوك سيارات، اخشاب، كراميكا، أجهزة كهربائية، ألعاب أطفال، بطاريات، سمسم)

تصدير (7) شاحنات حديد خردة

استمرار اعفاء 9 اصناف اساسية من الرسوم والضرائب الجمركية

كميات البترول الواردة:

استيراد 17 شاحنة سولار

استيراد 3 شاحنات بنزين

استيراد 21 شاحنة غاز طهي

ادخال 16 شاحنات سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 494 مسافر

اتمام اجراءات جمركية لـ 472 مسافر وصلوا من الجانب المصري