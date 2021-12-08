وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تفتتح دورة "رأب الفجوة" في الصحة النفسية لطوارئ المستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا التعليم والمرأة تختاران أفضل المبادرات الشبابية المناهضة ضد المرأة وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يحقق إنجازاً تاريخياً بعد هدفه في شباك ميلان وكالة الرأي الفلسطينية موعد موقعة المغرب والجزائر في ربع نهائي كأس العرب وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يوجه ضربة مزدوجة لميلان في دوري الأبطال وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف خلية عصبية جديدة بشبكية العين تعالج الإشارات البصرية! وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تضيف ميزة لمعرفة توافق الألعاب مع أجهزة الكمبيوتر وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تتصدى لمجموعة تجسس صينية بغلق 42 موقعًا لها وكالة الرأي الفلسطينية حماس: المقاومة الشاملة هي السبيل لتحرير فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: فيلم "أميرة" خدمة مجانية للاحتلال وروايته ضد الأسرى
أخبار » الأخبار الحكومية

إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء

08 كانون أول / ديسمبر 2021 10:39

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية في غزة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر يوم أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (307) شاحنة

استيراد عدد 278 شاحنة

تصدير عدد 19 شاحنة، 10 شاحنات فارغة

معبر رفح التجاري:

استيراد 95 شاحنة تحتوي على (أسماك طازجة، ذرة شيبسي، أعلاف، بسكويت،خضار مجمدة، أسمنت اسود، ادوية بشرية، بوية، نايلون تغليف، كاسات كرتون، كوشوك سيارات، اخشاب، كراميكا، أجهزة كهربائية، ألعاب أطفال، بطاريات، سمسم)

تصدير (7) شاحنات حديد خردة

استمرار اعفاء 9 اصناف اساسية من الرسوم والضرائب الجمركية

كميات البترول الواردة:

استيراد 17 شاحنة سولار

استيراد 3 شاحنات بنزين

استيراد 21 شاحنة غاز طهي

ادخال 16 شاحنات سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 494 مسافر

اتمام اجراءات جمركية لـ 472 مسافر وصلوا من الجانب المصري

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة العلاقات العامة بكلية المجتمع ينظمون زيارة لمثيلتها بوزارة الداخلية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟