"المرور" تُحرِّر 31 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة

غزة - الرأي

حررت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 31 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت إدارة المرور، إن تلك التجاوزات توزعت ما بين: 8 مخالفات لسائقين بدون رخصة قيادة، و3 مخالفات لمركبات غير قانونية "بودي"، إلى جانب 18 مخالفات سير في الاتجاه المعاكس، ومخالفتين لقطع للإشارة الضوئية.

وذكرت أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا.

ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين المخالفين والمركبات غير القانونية.

وتكثف الإدارة المرور والنجدة بالشرطة من جهودها لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.