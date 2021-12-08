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الصحة تنفذ جولات تفتيشية لمراقبة التخلص السليم من النفايات الطبية

08 كانون أول / ديسمبر 2021 11:26

الصحة تنفذ جولات تفتيشية لمراقبة التخلص السليم من النفايات الطبية
الصحة تنفذ جولات تفتيشية لمراقبة التخلص السليم من النفايات الطبية

غزة- الرأي

نفذت دائرة صحة البيئة بوزارة الصحة، جولات تفتيشية على المستشفيات الخاصة لمراقبة التخلص السليم من النفايات الطبية الخطرة، وذلك بالتعاون مع سلطة المياه.


ونفذ الجولات التفتيشية كلا من م. سعيد العكلوك رئيس قسم مراقبة النفايات والصرف الصحي في دائرة صحة البيئة وم.محمد مصلح من سلطة المياه.

وشملت المستشفيات كلا من جمعية الخدمة العامة، وجمعية اصدقاء المريض، وجمعية الهلال الاحمر، ومستشفى كمال عدوان، والمستشفى الأهلي ومستشفى حمد للأطراف الصناعية ومستشفى حيدر عبد الشافي ومستشفى العودة، ومستشفى الحلو التخصصي، حيث تم التأكد من التزام هذه المستشفيات بالبروتوكول المعتمد من وزارة الصحة

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