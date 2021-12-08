ديوان المظالم تبحث تعاونها مع مركز شؤون المرأة

غزة- الرأي

زار وفد من دائرة حقوق الإنسان بديوان المظالم رئاسة مجلس الوزراء ممثلاً بكل من أ. موفق الضاني مدير وحدة حقوق الانسان ومدير العلاقات العامة والإعلام أ. مطر العجلة مركز شؤون المرأة بغزة ، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك ومناقشة واقع احترام حقوق الإنسان التي تتعلق بقضايا المرأة .



وكان في استقبال الوفد الزائر مديرة وحدة المُساعَدَة القانونية، أ. أمال صيام والمحامية هالا نبهان، والمحامية سهير البابا، من مركز شؤون المرأة.



بدورها رحبت أمال صيام بوفد دائرة حقوق الإنسان التابع لمجلس الوزراء بغزة، كما أبدى الوفد الزائر والأخوة في مركز شؤون المرأة استعدادهم التام على التعاون المشترك فيما بينهما في شتى المجالات التي تهدف لخدمة المواطن ونيله لحقوقه وبما يضمن عدم تعرضه لأي تغول أو اعتداء على تلك الحقوق.



بدوره استمع كل من موفق الضاني و مطر العجلة من ديوان المظالم لجميع الملاحظات التي تتعلق بالمؤسسات الحكومية، حيث أكدا على أنه سيتم متابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.



وفي ختام اللقاء أكد الجانبين على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات والتي تهدف لزيادة التفاهم والتعاون وتبادل الخبرات بين الديوان كممثل عن الحكومة وبين المركز ومختلف المراكز التي تعنى بحقوق الإنسان.

