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"مباحث غزة " تُنجز قضية شيكات مزورة بقيمة 25 ألف شيكل

08 كانون أول / ديسمبر 2021 12:02

"مباحث غزة " تُنجز قضية شيكات مزورة بقيمة 25 ألف شيكل

غزة- الرأي

 أنجزت مباحث غزة قسم الزيتون قضية شيكات مزورة بقيمة 25 ألف شيكل تمت مداولتها بين المواطنين على أنها حقيقية.

وأوضحت المباحث العامة أنها تلقت بلاغاً يفيد بوجود اشخاص يقومون بترويج شيكات يشتبه بأنها مسروقة أو مزورة باسم أحد المواطنين المقيمين خارج القطاع . 

وذكرت المباحث العامة أنه بالتحري والبحث وجمع المعلومات وتم الاشتباه بمواطن بينه وبين صاحب الشيكات خلافات مالية ويريد استردادها وقد قام بتزوير الشيكات وارسالها لبعض التجار .

وبينت المباحث العامة أنه تم إحالة ملف القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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