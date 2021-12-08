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رئيس بلدية رفح يناقش مع نقابة الصيادين واقع قطاع الصيد في المدينة

08 كانون أول / ديسمبر 2021 12:08

رئيس بلدية رفح يناقش مع نقابة الصيادين واقع قطاع الصيد في المدينة
رئيس بلدية رفح يناقش مع نقابة الصيادين واقع قطاع الصيد في المدينة

رفح- الرأي

استقبل رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي في مكتبه بدار البلدية بحضور نائبه أ. محمد دهليز وفدًا من نقابة الصيادين والعاملين في الصيد وتربية الأسماك، في زيارةٍ تهدف لمناقشة أوضاع الصيادين في ظل الحصار الخانق، والتعاون في مجال تطوير قطاع الصيد في المدينة.


وناقش الوفد مع رئيس البلدية بعض القضايا المتعلقة بتطوير ميناء الصيادين برفح، وعددًا من الإجراءات التي من شأنها تسهيل عمل الصيادين وحركة المراكب.


بدوره رحب د. الصوفي بالوفد الزائر وأشاد بمجهوداتهم، وأشار إلى أهمية التعاون لتطوير واقع الصيد في المدينة وإيجاد الحلول الممكنة، ووعد بتقديم المساعدة وتنفيذ عددٍ من الإصلاحات، أبرزها عمل رصيفٍ رملي مقابل الميناء لحمايته من الانجراف، لحين البدء بتنفيذ مشروع حماية شاطيء بحر رفح الممول من خلال undp، والمتوقع تنفيذه خلال الفترة القادمة.


ودعا المؤسسات المحلية والدولية كافة إلى ضرورة التعاون والوقوف عند واجبهم الأخلاقي تجاه الصياد الفلسطيني، الذي هو أيقونة من أيقونات الصمود الفلسطيني، في ظل الملاحقة المتكررة والاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها في عرض البحر.

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