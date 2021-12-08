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مرور الوسطى تُنظم جولةً توعوية لطالبات مدرسة ثانوية

08 كانون أول / ديسمبر 2021 12:12

مرور الوسطى تُنظم جولةً توعوية لطالبات مدرسة ثانوية
مرور الوسطى تُنظم جولةً توعوية لطالبات مدرسة ثانوية

الوسطى- الرأي

نظم قسم الإرشاد المروري في إدارة شرطة المرور والنجدة بالمحافظة الوسطى جولةً توعية لطالبات مدرسة مسقط الثانوية للبنات في المحافظة حول قواعد السير السليمة وتجنب حودث الطرق.

وأوضح الرائد خالد مهدي رئيس قسم الإرشاد المروري بالمحافظة الوسطى، أن الجولة تأتي استكمالاً للجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة المرور والنجدة في كافة المحافظات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتثقيف الناس وحثهم على الاستخدام الصحيح والأمثل لقواعد السير وقطع الطريق.

وأضاف الرائد مهدي خلال طابور الصباح الذي عقدته مدرسة مسقط الثانوية للبنات أن استخدام الطريق بالشكل الصحيح من شأن حفظ الأرواح وتفادي حوادث الطرق التي تتسبب في الوفيات والاصابات والأضرار في الممتلكات العامة.

وأشار إلى أن شرطة المرور والنجدة ممثلة بقسم الارشاد المروري لا يدخر جهداً في عقد المزيد من المحاضرات والبرامج التوعية التي من شأنها تكريس التوعوية لدى كل الطلاب والطالبات في المدراس والمعاهد والجامعات, وصولاً إلى حالة وبيئة آمنة مطمئنة من الحوادث المرورية.

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