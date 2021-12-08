الإرشاد المروري يُطلق مبادرة لتعزيز السلوك المروري بالمدارس والكليات

غزة- الرأي

أطلق قسم الإرشاد المروري بدائرة الإرشاد والتدريب في الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة بمحافظة غزة، مبادرةً مشتركة برعاية جمعية خير أمة لتعزيز القيم و السلوك المروري عبر إشراك الطلاب والطالبات في المدراس التعليمية والكليات في مبادرة الأمن و السلامة المرورية.

وشملت الحملة مبادرة طلاب وطالبات مدرسة مصطفى حافظ الأساسية المشتركة غرب غزة، عبر تنفيذ برامج توعوية تُعزز القيم والسلوك المتعلقة بقواعد السير على الطريق, والحفاظ على النفس من خطر الحوادث وبيان مخاطرها على الأسرة والمجتمع.

وفي السياق ذاته، نفّذت طالبات الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مبادرةً توعية عبر تنظيم سلسلة محاضرات وندوات عبر الإذاعة المدرسية استفاد منها 987 طالب وطالبة بالإضافة إلى تنظيم حصصٍ توجيهية للتوعية المرورية استفادت منها 150 طالبة.

وتخلل المبادرة كتابة وتعليق لافتاتٍ حملت شعارات توعوية تتعلق بقواعد السير الآمن على الطريق, بالإضافة إلى سلسلة أنشطة ورسومات هادفة تعزز من حالة التوعية العامة لمستخدمي الطريق.

كما نظم قسم الإرشاد المروري في الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة بمحافظة غزة بالاشتراك مع جمعية المجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق وجمعية أطفالنا للصم فعاليةً توعوية للاستخدام الصحيح لقواعد السير والسلامة لأطفال الصم والبكم.

وذكر قسم الإرشاد المروري أن الفعالية تمت عبر مخاطبة لمجموعة تضم 20 طفلاً بلغة الإشارة للسائقين حول السلامة على الطريق وكيفية تجنب حوادث الطرق وقطع الطريق العام بأمن وسلامة.

وبيّن الإرشاد المروري أن الفعالية تهدف إلى تذكير ومعايشة فئات المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما الصم والبكم حول طبيعة الاجراءات المتعلقة بقواعد السير والسلامة المرورية.