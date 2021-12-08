الشؤون الإدارية بالصحة تصدر تقرير انجازاتها خلال شهر نوفمبر

غزة- الرأي

أكد تقرير صادر عن الادارة العامة للشؤون الادارية بوزارة الصحة، أن دائرة القومسيون الطبي أنجزت نحو (352) معاملة، منها(219) حالة مرضية محلية، و(23) حالة مرضية قد أنجزت من قبل اللجنة المركزية خلال شهر نوفمبر.



وتابع التقرير إن دائرة مخازن اللوازم تعمل على مدار الساعة لتوفير وتعبئة الاكسجين، بما يتناسب مع الخدمات المقدمة للمرضى في مرافق وزارة الصحة حيث تم تعبئة (609) اسطوانة أكسجين للمرضى العاديين وتعبئة (10) اسطوانات أكسجين بسعة 5 لتر وخمسة اسطوانات أكسجين بسعة (3) لتر فيما يخص مرضى كوفيد 19 خلال شهر نوفمبر الماضي، كما وتابعت الدائرة استلام وتسليم التبرعات وإنتاج الكمامات وفرشات الأسرة الخاصة بالمرضى في المستشفيات وطباعة نماذج خاصة بالوزارة بتكلفة قيمتها اقل من القيمة السوقية.



وأفاد أن دائرة الأرشفة والتحول الالكتروني أنجزت نحو (86) ألف ملف مسحوب ضوئيا في جميع مرافق الوزارة بالإضافة الى تدقيق نحو(45) ألف ملف حتى نهاية شهر نوفمبر.



وبين التقرير أن دائرة الخدمات الفندقية تسعى لتقديم الوجبات الغذائية للمرضى والعاملين داخل مرافق وزارة الصحة ومتابعتها والإشراف عليها من خلال القيام بجولات تفتيشية بلغت نحو 57 زيارة خلال شهر نوفمبر تضمنت متابعة شركات النظافة والمغاسل والتغذية الى جانب زيارات خاصة بلجنة وحدة المريض، بينما بلغ عدد الوجبات الغذائية المقدمة في المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية نحو (34) ألف وجبة غذائية منهم (31) ألف وجبة مقدمة لمرضى كوفيد 19.



كما وأوضح أن دائرة النقل والمواصلات تولي اهتماما كبيرا بتسهيل مهام عمل كافة مكونات وزارة الصحة كونهم يشكلون خط الدفاع الأول حيث نفذت نحو (21) ألف مهمة إدارية ما بين مهمات استدعاء الأطباء ونقل الممرضين ومهمات عمل خاصة بالمستشفيات والإدارات ومرضى فيروس كورونا، الى جانب صيانة (197) سيارة نقل منهم صيانة (7) سيارات مخصصة لمواجهة كوفيد_19.



يذكر حسب إحصائية صادرة عن الإدارة قامت دائرة الشؤون الادارية وشؤون الموظفين بإنجاز نحو (79) معاملة تعيين خاصة بأطباء الامتياز، وتعيين (147) موظف على بند التطوع بادر، و (57) طبيب على بند البورد، وتعيين (45) موظف على بند التشغيل المؤقت وبدل أمومة ومجاز، بينما بلغ العدد الإجمالي للبريد الصادر لديوان الموظفين العام ووزارة المالية والوزارات الاخرى نحو (1408) معاملة.