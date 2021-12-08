وكالة الرأي الفلسطينية التعليم العالي يعزز جهوزية المؤسسات التعليمية لمواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تسجيل 47 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية العمل تناقش تطوير التخصصات المهنية مع كلية العلوم التطبيقية وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تشارك في فعاليات احياء يوم التطوع العالمي وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تتفقد مربي الدواجن في منطقة "جحر الديك" وكالة الرأي الفلسطينية 114 يومًا على إضراب الأسير أبو هواش رفضًا لاعتقاله الإداري وكالة الرأي الفلسطينية العمل تترأس اجتماع لجنة الإطار الوظيفي للحد من نسب البطالة وكالة الرأي الفلسطينية المستشار محمد النحال يتسلم مهام منصبه الجديد نائبا عاماً وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون الإدارية بالصحة تصدر تقرير انجازاتها خلال شهر نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية الإرشاد المروري يُطلق مبادرة لتعزيز السلوك المروري بالمدارس والكليات
أخبار » الأخبار الحكومية

زراعة غزة تتفقد مربي الدواجن في منطقة "جحر الديك"

08 كانون أول / ديسمبر 2021 01:16

زراعة غزة تتفقد مربي الدواجن في منطقة "جحر الديك"(1)
زراعة غزة تتفقد مربي الدواجن في منطقة

غزة- الرأي

تفقد طاقم من موظفي الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة غزة،  خلال جولة ارشادية مربي "الدواجن اللاحم" والبيض في منطقة "جحر الديك"شرقي محافظة غزة.


جاء ذلك، لتقديم أهم الإرشادات اللازمة حول الطرق الصحيحة والأعمال المطلوبة للوقاية من تأثير المنخفضات الجوية على الدواجن و كيفية تفادي حدوث المخاطر الطبيعية في المزارع الناتجة عن الظروف الجوية السيئة.


كما شملت الجولة تقديم الإرشاد اللازم لمزارع البيض للتقليل من ظاهرة انتاج البيض الخداج " بدون قشرة" من خلال استخدام المكملات الغذائية للدواجن خلال التقلبات المناخية وانخفاض درجات الحرارة، و عدم التأثير على نوعية وكمية البيض المنتج.


كما تم تقديم النصائح الفنية اللازمة للمربين لتطوير مزارعهم الخاصة بانتاج الدواجن داخل المزارع المغلقة للتربية الأرضية،من خلال نظام التحكم الإلكتروني في الظروف المحيطة بالطيور .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة العلاقات العامة بكلية المجتمع ينظمون زيارة لمثيلتها بوزارة الداخلية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟