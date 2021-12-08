زراعة غزة تتفقد مربي الدواجن في منطقة "جحر الديك"

غزة- الرأي

تفقد طاقم من موظفي الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة غزة، خلال جولة ارشادية مربي "الدواجن اللاحم" والبيض في منطقة "جحر الديك"شرقي محافظة غزة.



جاء ذلك، لتقديم أهم الإرشادات اللازمة حول الطرق الصحيحة والأعمال المطلوبة للوقاية من تأثير المنخفضات الجوية على الدواجن و كيفية تفادي حدوث المخاطر الطبيعية في المزارع الناتجة عن الظروف الجوية السيئة.



كما شملت الجولة تقديم الإرشاد اللازم لمزارع البيض للتقليل من ظاهرة انتاج البيض الخداج " بدون قشرة" من خلال استخدام المكملات الغذائية للدواجن خلال التقلبات المناخية وانخفاض درجات الحرارة، و عدم التأثير على نوعية وكمية البيض المنتج.



كما تم تقديم النصائح الفنية اللازمة للمربين لتطوير مزارعهم الخاصة بانتاج الدواجن داخل المزارع المغلقة للتربية الأرضية،من خلال نظام التحكم الإلكتروني في الظروف المحيطة بالطيور .