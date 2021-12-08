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زراعة الشمال تشارك في فعاليات احياء يوم التطوع العالمي

08 كانون أول / ديسمبر 2021 01:19

زراعة الشمال تشارك في فعاليات احياء يوم التطوع العالمي
زراعة الشمال تشارك في فعاليات احياء يوم التطوع العالمي

غزة- الرأي

شاركت مديرية زراعة شمال غزة في حملة "خضراء بسواعد شبابنا"وذلك في يوم التطوع العالمي.


وخلال الحملة تم زراعة العديد من نباتات الظل و الزينه في مدرسة زينب الوزير في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.
 

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