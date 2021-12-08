زراعة الشمال تشارك في فعاليات احياء يوم التطوع العالمي

شاركت مديرية زراعة شمال غزة في حملة "خضراء بسواعد شبابنا"وذلك في يوم التطوع العالمي.
وخلال الحملة تم زراعة العديد من نباتات الظل و الزينه في مدرسة زينب الوزير في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.
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08 كانون أول / ديسمبر 2021 01:19
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