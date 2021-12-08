الاقتصاد تسجيل 47 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

غزة- الرأي

قالت الإدارة العامة لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقم التفتيش في المحافظات الخمسة لقطاع غزة، كثفت من جولاتها لمراقبة الأسعار ومنع أحتكار أي من السلع.

حيث نظمت الإدارة العامة لحماية المستهلك، 116 جولة وزيارة على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية، تم بموجبها تسجيل 26 محاضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

كما نظمت جولات على المخابز في محافظة غزة لفحص الموازيين والتأكد من سلامتها.

وذكرت أن طواقهما سجلت 21 محاضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وبشأن مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، أفادت أنها نظمت 6 جولات تفتيشية في محافظة غزة على محال بيع الذهب والمجوهرات، وزيارة 2 مصنع لتصنيع المعادن الثمينة.

في حين، أوضحت أن قسم الصناعات التحويلية نظم جولات ميداينة لعدد من المنشأت والمصانع لمتابعة التزامها بالمواصفات وإتمام إجراءات التراخيص.

كما نظمت الطواقم الهندسية بدائرة التنمية الصناعية جولات ميداينة على المصانع في محافظتي غزة والوسطى لمتابعة التزامها بالمواصفات وإتمام إجراءات التراخيص، وسحب عينات من المنتجات للفحص.



وأفادت وزارة الاقتصاد أن مديرية المصادر الطبيعية عقدت لقاًء مشترك مع م. حمد قنيطة بسلطة الأراضي، م. وجدان الخطيب من بلدية خان يونس لمناقشة رفع المناسيب بالمقالع في محافظة خان يونس.