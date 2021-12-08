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التوجيه السياسي يعقد محاضرات توعوية لطلاب الثانوية بخانيونس

08 كانون أول / ديسمبر 2021 01:59

التوجيه السياسي يعقد محاضرات توعوية لطلاب الثانوية بخانيونس
التوجيه السياسي يعقد محاضرات توعوية لطلاب الثانوية بخانيونس

خان يونس- الرأي

نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة خانيونس، سلسلة محاضرات تعبوية و توعوية ضمن برنامج "الثوابت الوطنية" يستهدف طلاب وطالبات الثانوية العامة في المحافظة.

وأوضح المقدم عبد الرؤوف عبد الغفور مدير هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة خانيونس، أن المحاضرات يأتي ضمن برنامج تعزيز القيم التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم للمدارس الثانوية بالمحافظات.

وقال إن هذا البرنامج يشمل التوعية في الجوانب: (السلوكية، الأمنية، التربوية، الاجتماعية، الثوابت الوطنية الفلسطينية).

وأشار عبد الغفور إلى أنه يشارك في تنفيذ هذا البرنامج طاقم وكادر التوجيه السياسي والمعنوي بالمحافظة و دائرة العمل النسائي.

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