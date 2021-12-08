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العلاقات العامة والاعلام بالصحة تصدر (561) مهمة خلال نوفمبر

08 كانون أول / ديسمبر 2021 02:15

العلاقات العامة والاعلام بالصحة تصدر (561) مهمة خلال نوفمبر
العلاقات العامة والاعلام بالصحة تصدر (561) مهمة خلال نوفمبر

غزة- الرأي

بيّن تقرير وحدة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة، أنها بذلت جهدا كبيرا في التواصل مع الجهات الداخلية والخارجية بطرق وآليات متعددة لإيصال رسالة وزارة الصحة للمواطنين، حيث تم انجاز(561) مهمة خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2021، حيث تم تصدير (229) منتجا اعلاميا تنوعت ما بين اخبار وتقارير باللغة العربية، وتقارير مصورة وفيديوهات، وتقارير مترجمة للغة الإنجليزية، والموجز الوبائي اليومي، إضافة الى انفوفيديو، والجرافيك.

وتناول التقرير الأنشطة العامة للوحدة، والتي بلغت (332) نشاطا تنوعت ما بين تسهيل مهام الصحفيين، والفرق الشبابية، وتسهيل مهام الفرق الطبية بالوزارة لتطعيم الجامعات والمؤسسات، والاجتماعيات، والزيارات الداخلية والخارجية، وتكريم موظفين، وتصاميم ومطبوعات، وإطلاق عدة حملات تعنى بالمجتمع الفلسطيني.

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