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الأدلة الجنائية بالشرطة تفتتح تدريبياً لطلاب التكنولوجيا الحيوية بالجامعة الإسلامية

08 كانون أول / ديسمبر 2021 02:37

الأدلة الجنائية بالشرطة تفتتح برنامجاً تدريبياً لطلاب قسم التكنولوجيا الحيوية بالجامعة الإسلامية
الأدلة الجنائية بالشرطة تفتتح برنامجاً تدريبياً لطلاب قسم التكنولوجيا الحيوية بالجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

افتتح معهد التدريب والدراسات بإدارة الأدلة الجنائية، وهندسة المتفجرات بالتعاون مع وحدة التخطيط والتطوير بالشرطة, برنامجاً تدريبياً في علوم الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات لطالبات قسم التكنولوجيا الحيوية في الجامعة الإسلامية .

وأوضح المقدم محمود أبو صفية رئيس معهد التدريب والدراسات بإدارة الأدلة الجنائية أن البرنامج التدريبي يتضمن التعرف على مسرح الجريمة ومعاينته, والاساليب الفنية لتحريز الآثار المادية بمسرح الجريمة, وكشف التزييف والتزوير متضمناً فحص التواقيع والمستندات والعملات الورقية والمعدنية .

وتابع المقدم أبو صفية أن البرنامج تناول محاور في علوم المتفجرات, والتي تشمل تصنيف المواد المتفجرة حسب درجة خطورتها وطرق تأمينها والتعرف عليها ، والتصوير الجنائي والطرق الفنية لرفع البصمات وتحريزها وتظهيرها ومضاهاتها للتعرف على الجاني بالإضافة لعلوم الاسلحة والآلات والتصوير الجنائي والحرائق والسموم والمخدرات وفحص الآثار البيولوجية .

وبيّن المقدم أبو صفية أن افتتاح البرنامج التدريبي يأتي ضمن جهود الادارة العامة للأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات في تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وإكساب المتدربين الخبرات اللازمة في تخصصاتهم العلمية .

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