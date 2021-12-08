التنمية الاجتماعية تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة

غزة – الرأي:

أحيت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، ذكرى اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر احتفال شمل العديد من الفقرات.

وقالت المتحدث باسم الوزارة عزيزة الكحلوت، إن إحياء هذا اليوم من كل عام يأتي تكريماً لهذه الشريحة التي تحتاج كل رعاية واهتمام.

وأضافت الكحلوت في مقابلة مع الرأي " نعمل على عدة برامج لخدمة هذه الشريحة منها البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية الأدوات المساندة التي نسعى لتوفيرها بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في هذا المجال".

وأكدت أن وزارة التنمية تولي اهتماماً كبيراً لخدمة هذه الشريحة وتوفير ما يلزمهم.

بدوره، بين مدير عام مؤسس فلسطين المستقبل "مركز الشلل الدماغي" أحمد الكاشف، أن الفعالية ليست مجرد احتفال بل وسيلة للتذكير بحقوق أصحاب الإعاقة وتمكينهم اقتصادياً ودمجهم في المجتمع المحلي وتطبيق قانون المعاق الذي أقرته المواثيق الدولية والأمم المتحدة.

من جهتها، أوضحت مديرة مؤسسة جمعية أطفالنا للصم مريم القطشان، أن الاشخاص ذوي الإعاقة السمعية هم فئة كبيرة داخل مجتمعنا في قطاع غزة.

ولفتت "القطشان" في حديثه لوكالة الرأي، إلى أنه يجب أن تكون تلك الفئة على قدم المساواة مع أقرانهم وأن يتم قبلوهم وعدم إشعارهم بأن لديهم نقص، داعية الجميع لتعلم لغة الإشارة كأي لغة أخرى.