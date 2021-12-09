طالع أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
09 كانون أول / ديسمبر 2021 08:38
غزة - الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الخميس وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:
جائحة "كورونا" تُفقد سيدات غزة عملهن
08:3224 معتقلًا بالضفة بينهم 8 طلّاب من جامعة النجاح
08:28استمرار تأثير المنخفض الجوي اليوم وارتفاع على الحرارة غدًا
08:49مستوطنون يطمسون رسومات في حي الشيخ جراح
08:38طالع أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم
08:30انخفاض سعر الدولار مقابل الشيقل
كافية
بحاجة إلى تعزيز
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015