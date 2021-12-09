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التعليم تناقش استمارة المسح الإحصائي لمدارس ورياض الأطفال

09 كانون أول / ديسمبر 2021 10:01

غزة- الرأي

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للتخطيط سير العمل في استمارة المسح الإحصائي الشامل لمدارس الحكومة ووكالة الغوث والخاصة التي طورتها وتُطبقها الوزارة للتعرف على واقع هذه المؤسسات من جميع جوانبها.

وشارك في اللقاء مدير دائرة الدراسات والمعلومات في الإدارة العامة للتخطيط وتطوير الأداء المؤسسي أشرف صالح، ومنى الصادق مدير وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي، وإيمان عبيد رئيس قسم متابعة أعمال تعليم وكالة الغوث، ورائد فلفل ممثل عن وكالة الغوث، وحضور رؤساء أقسام التخطيط في المديريات، ورؤساء أقسام الترخيص في المديريات.

وبين صالح أن هذا اللقاء يأتي لمتابعة سير العمل وعمليات تعبئة بيانات استمارة المسح الإحصائي الشامل ضمن رؤية الوزارة المستمرة في تحديث البيانات وتشخيص الواقع التربوي في المؤسسات التعليمية والعمل على التطوير في هذا المجال.

وجرى خلال اللقاء استعراض الاستمارة الشاملة إلكترونياً عبر الانترنت، ومناقشة الإشكاليات والتحديات التي مرت بها عملية تعبئة الاستمارة في السنوات السابقة وطرق استدراكها ومعالجتها.

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