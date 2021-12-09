غزة - الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عن صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة الأحد المقبل.

وقالت الوزارة في تصريح لوكالة "الرأي" إن صرف المخصصات سيتم عبر كافة فروع بنك البريد وفق إجراءات السلامة والوقاية وحسب الآلية المتبعة.