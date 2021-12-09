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لنشر الوعي المروري

"المرور" تنشر يافطات توعوية للمواطنين في الملاعب الرياضية

09 كانون أول / ديسمبر 2021 10:30

غزة- الرأي

نشرت إدارة شرطة المرور والنجدة يافطات توعية مرورية في الملاعب الرياضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ضمن برنامج نشر الوعي المروري في المجتمع.

وأوضحت المرور أن هذه اليافطات، التي تم تعليقها في ملعب اليرموك كنقطة إنطلاق، تهدف إلى نشر التوعية المرورية للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، والحد من حوادث الطرق.

وتتضمن اليافطات التوعوية نصائح للمواطنين أثناء سيرهم على الطريق ، وقيادة مركباتهم، وجملة من الخطابات التحذيرية والإرشادية بما يساهم في زيادة ثقافة السلامة المرورية، لدى المواطنين.

وتأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات حملة السلامة المرورية الحكومية، التي تهدف إلى ضبط الحالة المرورية في قطاع غزة.

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